Батраков прощался с фанатами, Баринова тащили праздновать бронзу с «Локо». Фото с матча

17 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» состоялся матч заключительного, 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались столичные команды ЦСКА и «Локомотив». В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков. Победу со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.

Лучшие кадры матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.

На 35-й минуте полузащитник Данила Козлов открыл счёт. На 57-й минуте защитник Максим Ненахов отправил мяч в свои ворота после удара бразильца Матеуса Рейса. На 70-й минуте защитник «Локомотива» Александр Сильянов сократил отставание в счёте. На 90+1-й минуте вингер ЦСКА Данил Круговой установил окончательный счёт.

«Локомотив» стал бронзовым призёром чемпионата России, набрав 53 очка. ЦСКА с 51 очком в активе занял пятое место.