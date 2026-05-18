Дуран отреагировал на поступок Соболева после чемпионского матча «Зенита»
Нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран отреагировал на то, что нападающий «Зенита» Александр Соболев надел золотую футболку с его фамилией после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский клуб выиграл чемпионство, обыграв «Ростов» (1:0).
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'
Удаления: Чистяков – 73' / нет
«😂😂💙💙9️⃣», — написал Дуран на личной странице в одной из социальных сетей.
Дуран стал чемпионом России, забив один гол в шести играх Российской Премьер-Лиги (с пенальти). На встречу заключительного тура с «Ростовом» (1:0) нападающий заявлен не был. Ранее он покинул расположение клуба в связи с личными обстоятельствами. Также сообщалось, что Дуран досрочно расторг с «Зенитом» арендное соглашение.
