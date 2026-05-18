Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дуран отреагировал на поступок Соболева после чемпионского матча «Зенита»

Дуран отреагировал на поступок Соболева после чемпионского матча «Зенита»
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран отреагировал на то, что нападающий «Зенита» Александр Соболев надел золотую футболку с его фамилией после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский клуб выиграл чемпионство, обыграв «Ростов» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

«😂😂💙💙9️⃣», — написал Дуран на личной странице в одной из социальных сетей.

Дуран стал чемпионом России, забив один гол в шести играх Российской Премьер-Лиги (с пенальти). На встречу заключительного тура с «Ростовом» (1:0) нападающий заявлен не был. Ранее он покинул расположение клуба в связи с личными обстоятельствами. Также сообщалось, что Дуран досрочно расторг с «Зенитом» арендное соглашение.

Материалы по теме
Фото
Соболев надел золотую футболку с фамилией Дурана после чемпионства «Зенита» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android