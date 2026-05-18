Аршавин рассказал, благодаря чему «Зенит» оказался лучше конкурентов

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что помогло команде обойти конкурентов в завершившемся сезоне чемпионата России.

«Это важно для клуба, игроков, которые стали чемпионами впервые, тренеров. Это было важно после прошлого года, когда «Зенит» остался без титула. Дисциплиной и балансом «Зенит» оказался лучше своих конкурентов. «Голодные» футболисты отдают больше эмоций. Без вливания новых игроков нельзя поддерживать командный тонус. Тяжело всегда поддерживать свой уровень. А после падения с вершины взойти туда втройне тяжелее», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68), одолевший в заключительном туре «Ростов» (1:0). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).

