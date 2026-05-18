Галактионов рассказал, какие у игроков и тренеров «Локомотива» взаимоотношения с Бариновым

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после заключительного тура РПЛ с ЦСКА (1:3) высказался об игроке «армейцев» Дмитрии Баринове. Напомним, Баринов перешёл из «Локомотива» в ЦСКА в зимнее трансферное окно.

— Для вас этот матч был в какой-то степени особенным с учётом того, что в команде соперника играл бывший капитан «Локомотива» Баринов? Был ли какой-то разговор с ребятами?

— Абсолютно никакого. Эта страница уже перевёрнута. Понятно, что и у футболистов, и у тренеров тёплые, хорошие взаимоотношения с Дмитрием, но он игрок другой команды. Это надо принимать, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

По итогам сезона РПЛ «Локомотив» занял третье место. ЦСКА, в свою очередь, финишировал на пятом месте.