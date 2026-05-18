Талалаев объяснил поражение «Балтики» от «Динамо», раскрыв причины замен в перерыве

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мыслями о поражении своей команды в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:2. Наставник калиниградцев сделал в перерыве две замены.

— Уже в перерыве две замены. Недовольны были, как складывался матч?

— Немножко не так вошли в игру. Честно, я и Мингияна Бевеева хотел поменять. Не совсем его игра сегодня. В конце концов, и ошибка оттуда пришла. Ну, не все сразу. Кто‑то сыграл чуть лучше, кто‑то сыграл чуть хуже. Думаю, что в табеле о рангах мы там, где должны быть, а следующий сезон будет ещё лучше, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» завершила сезон на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе новичков лиги 46 очков в 30 играх. «Динамо» финишировало на седьмой строчке с 45 очками.