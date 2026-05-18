Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев объяснил поражение «Балтики» от «Динамо», раскрыв причины замен в перерыве

Талалаев объяснил поражение «Балтики» от «Динамо», раскрыв причины замен в перерыве
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мыслями о поражении своей команды в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:2. Наставник калиниградцев сделал в перерыве две замены.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Гомес – 8'     1:1 Северину Ласерда – 55'     1:2 Тюкавин – 71'    

— Уже в перерыве две замены. Недовольны были, как складывался матч?
— Немножко не так вошли в игру. Честно, я и Мингияна Бевеева хотел поменять. Не совсем его игра сегодня. В конце концов, и ошибка оттуда пришла. Ну, не все сразу. Кто‑то сыграл чуть лучше, кто‑то сыграл чуть хуже. Думаю, что в табеле о рангах мы там, где должны быть, а следующий сезон будет ещё лучше, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» завершила сезон на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе новичков лиги 46 очков в 30 играх. «Динамо» финишировало на седьмой строчке с 45 очками.

Материалы по теме
«Динамо» одолело «Балтику» в 30-м туре РПЛ, Тюкавин забил победный гол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android