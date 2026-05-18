«Четыре поражения кряду». Талалаев высказался о завершении рекордного сезона для «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мыслями о завершении рекордного для команды в Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, где калининградцы заняли шестое место.

— Закончилась последняя игра сезона. Какими мыслями и эмоциями готовы поделиться сейчас?
— Наконец‑то закончилось, четыре поражения кряду. Будем думать, что‑то менять, встречаться с руководителями. Хотелось по‑другому заканчивать этот рекордный сезон. Но что имеем, то имеем. Команда сегодня показала то, что может. Жаль, что не получилось хотя бы вничью сыграть, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» завершила сезон на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе новичков лиги 46 очков в 30 играх. Коллектив Талалаева долгое время боролся за бронзовые медали, но неудачно провёл финальный весенний отрезок.

