Неймар высказался о возможном попадании на ЧМ-2026, упомянув Анчелотти

Форвард «Сантоса» Неймар высказался о возможном попадании на мировое первенство 2026 года в составе сборной Бразилии.

«Анчелотти — главный тренер, и именно он будет определять, заслуживаю ли я места в команде. Я всегда говорил: сыграть на чемпионате мира — моя главная цель. Я много работал ради этого. Даже если не попаду в заявку, всё равно буду поддерживать сборную Бразилии как болельщик», — приводит слова Неймара Globo.

Неймар является рекордсменом сборной Бразилии по количеству забитых голов — на его счету 79 мячей. Ранее появилась информация, что 34‑летний футболист был внесён в расширенный список кандидатов на участие в турнире, который состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

На групповой стадии чемпионата мира сборная Бразилии под руководством Анчелотти встретится с командами Марокко, Гаити и Шотландии.