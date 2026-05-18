Арбелоа оценил уровень Мбаппе и Винисиуса по меркам мирового футбола

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался об игре Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора после минимальной победы над Севилья в 37-м туре Ла Лиги (1:0).

Испания — Примера . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Севилья
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 15'    

«Я доволен отношением всей команды и тем, как футболисты проявили себя на поле. Конечно, мы понимаем, что сезон сложился не так, как рассчитывали. За те четыре месяца, что я работаю с командой, и Килиан, и Винисиус всегда старались выкладываться на максимум, несмотря на сложности, с которыми сталкивались по ходу сезона.

Для меня это игроки, которых хотел бы иметь у себя любой клуб мира. Уверен, если бы появилась возможность, за ними выстроилась бы очередь. Это два из пяти самых опасных и непредсказуемых футболистов в мировом футболе.

Сегодня отличился Винисиус, но и Мбаппе проделал колоссальный объём работы на команду. Надеюсь, уже в следующем матче удача будет на его стороне», — заявил Арбелоа на вчерашней послематчевой пресс-конференции.

«Реал» идёт в чемпионате Испании на втором месте.

