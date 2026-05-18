Диего Симеоне сделал заявление о своём будущем в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о своём будущем в клубе и подготовке к следующему сезону после победы над «Жироной» (1:0).

«Сейчас я сосредоточен на том, чтобы понять собственное состояние и правильно подойти к новому сезону. Я продолжаю. Надеюсь, состав усилят качественные футболисты. В конечном итоге многое зависит именно от игроков, а не от тренеров.

Мы не можем влиять на финансовые процессы клуба — наша задача заключается в другом: готовить команду и добиваться хорошей игры. Впереди с «Вильярреалом» непростой матч, а мы, в свою очередь, хотим завершить сезон максимально достойно и отдать все силы на поле. Это я могу обещать», — сказал Симеоне в эфире DAZN.

«Атлетико» сыграет с «Вильярреалом» в последнем туре Примеры 24 мая.

