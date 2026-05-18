The Telegraph сообщил об испорченном отношении руководства «Ливерпуля» к Хаби Алонсо

Руководство американской инвестиционной компании Fenway Sports Group, владеющей «Ливерпулем», осталось недовольно решением Хаби Алонсо отказаться от работы в английском клубе ради ожидания предложения от «Реала».

По информации The Telegraph, в FSG рассчитывали пригласить Алонсо после ухода Юргена Клоппа, однако испанский специалист отклонил предложение. В руководстве клуба негативно восприняли тот факт, что тренер предпочёл тогда дождаться возможности возглавить «Реал».

Напомним, 17 мая «Челси» официально объявил о назначении Алонсо на пост главного тренера. Клопп покинул «Ливерпуль» 30 июня 2024 года, а Алонсо возглавил «Реал» 1 июня 2025 года. Ранее в прессе ходили слухи о том, что Алонсо может заменить Арне Слота в «Ливерпуле», если того отправят в отставку, однако этого не случилось.

