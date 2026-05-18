Матвей Сафонов с отрывом лучший игрок матча «Париж» — «ПСЖ» по оценкам Sofascore
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов был признан лучшим игроком матча чемпионата Франции против «Парижа» по версии Sofascore.

Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Париж
Окончен
2 : 1
ПСЖ
0:1 Баркола – 50'     1:1 Гори – 76'     2:1 Гори – 90+4'    

После финального свистка вратарь получил оценку 8,4 балла — это лучший показатель не только среди футболистов «ПСЖ», но и среди всех участников встречи.

Вторую по величине оценку в составе парижан получил украинский защитник Илья Забарный — 7,3 балла. Третьим стал испанский полузащитник Фабиан Руис, набравший 7,2 балла.

По ходу встречи Сафонов отметился семью сейвами и стал одним из главных героев матча. Однако его клуб в итоге проиграл 1:2.

