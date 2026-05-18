Матвей Сафонов с отрывом лучший игрок матча «Париж» — «ПСЖ» по оценкам Sofascore
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов был признан лучшим игроком матча чемпионата Франции против «Парижа» по версии Sofascore.
Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
2 : 1
0:1 Баркола – 50' 1:1 Гори – 76' 2:1 Гори – 90+4'
После финального свистка вратарь получил оценку 8,4 балла — это лучший показатель не только среди футболистов «ПСЖ», но и среди всех участников встречи.
Вторую по величине оценку в составе парижан получил украинский защитник Илья Забарный — 7,3 балла. Третьим стал испанский полузащитник Фабиан Руис, набравший 7,2 балла.
По ходу встречи Сафонов отметился семью сейвами и стал одним из главных героев матча. Однако его клуб в итоге проиграл 1:2.
