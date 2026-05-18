Юран прокомментировал чемпионство «Зенита», упомянув о влиянии Дивеева и Соболева

Российский тренер Сергей Юран высказался о чемпионстве «Зенита» в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. В минувшем сезоне золотые медали завоевал «Краснодар». В шести предшествующих сезонах первое место занимали подопечные Семака. В заключительном туре сине-бело-голубые одолели «Ростов» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

«Краснодар» при помощи селекции навязывает борьбу. Печально, что в главных соперниках не «Спартак», ЦСКА или «Динамо». Когда Дивеев ушёл из ЦСКА, я сразу сказал, что это потеря серьёзная. «Зенит» приобрел, ЦСКА потерял. Соболев терпел, работал, доказывал. Появился шанс — он его использовал. Рад за него. «Спартаку» он почему‑то не пригодился, а «Зенит» его взял, он помогает команде выигрывать. В «Зените» намного проще забивать 10 голов и больше. Вратаря Адамова не атаковали так много, а в тех моментах, что были, он выручал. Но нельзя успокаиваться. В таких клубах, как «Зенит», надо постоянно доказывать, что ты номер один», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар», в активе которого 66 очков, расположился на второй строчке.

