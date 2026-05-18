В Англии сообщили, что пообещало руководство «Челси» Хаби Алонсо

Журналист Киран Гилл из Daily Mail в своей колонке сообщил, какие гарантии получил новоиспечённый тренер «Челси» Хаби Алонсо от клуба.

«Назначение Хаби Алонсо в «Челси» может стать началом серьёзных изменений внутри клуба. По информации источников, лондонцы предоставили испанцу статус «менеджера», а не просто главного тренера — впервые за время работы владельцев из BlueCo.

Такое решение должно подчеркнуть значимость Алонсо для проекта и гарантировать ему влияние на ключевые решения клуба, включая трансферную политику — как по покупке игроков, так и по продаже.

Сообщается, что этим летом «Челси» готов к активной работе на рынке. Несмотря на наличие нескольких «неприкасаемых» футболистов, среди которых Коул Палмер, Мойзес Кайседо и Жоао Педро, клуб планирует подписать до трёх игроков высокого уровня, способных сразу усилить команду. При этом часть нынешнего состава может покинуть Лондон, а Алонсо будет играть одну из ключевых ролей в формировании команды.

По данным источников, руководители клуба дали понять испанскому специалисту, что он станет полноценным партнёром владельцев и сможет влиять на решения сильнее, чем любой тренер до него. Алонсо уже успел впечатлить руководство своим подходом к селекции, заявив о желании видеть в составе «ментальных монстров». Также отмечается, что «Челси» готов отойти от прежней жёсткой политики по возрасту новичков.

Внутри клуба рассчитывают, что в течение трёх ближайших сезонов команда сможет всерьёз включиться в борьбу за титул Премьер-лиги. В «Челси» считают, что назначение Алонсо символизирует новый этап развития клуба, а предыдущие ошибки были учтены. Одним из важных уроков в руководстве называют увольнение Лиама Росеньора.

В клубе уверены, что нынешний состав обладает серьёзным потенциалом, а команда уже находится не так далеко от борьбы за крупнейшие трофеи», — написал журналист.

«Челси» объявил о назначении Алонсо вчера, 17 мая.

