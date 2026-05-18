Гризманн обратился с речью к фанатам «Атлетико», где извинился за переход в «Барселону»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн обратился к болельщикам клуба с прощальными словами и извинился за свой переход в «Барселону». Ранее стало известно, что 35-летний футболист покинет «Атлетико» по завершении текущего сезона и продолжит карьеру в клубе «Орландо Сити» из МЛС.

«В первую очередь, спасибо вам за то, что остались. Это очень много значит для меня. Я знаю, что часть болельщиков до сих пор не простила меня, но хочу ещё раз извиниться. Я не понимал, насколько меня здесь ценят. Был молод, совершил ошибку, затем изменил решение, и мы сделали всё возможное, чтобы вернуться и вновь испытать эти эмоции.

Благодарю всех партнёров по команде с 2014 года. Было важно проходить вместе с вами победы и поражения, тренировки, матчи. Спасибо физиотерапевтам и экипировщикам — они всегда первыми приходят и последними уходят. Спасибо тренерскому штабу и особенно Диего Пабло Симеоне — именно он всё изменил. Благодаря вам на этом стадионе есть страсть. Благодаря вам я стал чемпионом мира, почувствовал себя одним из лучших. Я многим вам обязан. Для меня было честью играть за вас.

Спасибо моей жене за поддержку, за терпение в сложные моменты, за то, что переживала вместе со мной поражения. Люблю тебя. Спасибо отцу — он возил меня по всей Франции, когда мне было 13, чтобы я смог попасть в профессиональную команду. По 4–6 часов в одну сторону. Благодаря ему я здесь и получаю удовольствие от футбола.

Я не смог выиграть с командой чемпионский титул или Лигу чемпионов, но сегодняшняя победа для меня особенно важна. Вашу любовь я сохраню на всю жизнь. И, наконец, спасибо за то, что привели сюда своих детей, чтобы показать им, что такое «Атлетико» — лучший клуб мира», — приводит слова Гризманна AS.

Гризманн играл за мадридский клуб с 2014 по 2019 год, затем перешёл в «Барселону», а в 2021 году вернулся обратно. В составе «Атлетико» французский форвард стал победителем Лиги Европы, обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании.