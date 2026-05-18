Неймар стал участником скандала в матче чемпионата Бразилии

Во вчерашнем матче бразильской Серии А между «Сантосом» и «Коритибой» произошёл громкий эпизод с участием Неймара и судейской бригады.

Во время одного из эпизодов форварду «Сантоса» оказывали медицинскую помощь за пределами поля. Четвёртый арбитр ошибочно решил, что Неймар не сможет продолжить встречу, и внёс в протокол замену именно бразильской звезды, хотя тренерский штаб планировал снять с игры другого футболиста.

Когда Неймар попытался вернуться на поле, выяснилось, что замена уже официально подтверждена. Судейская бригада не смогла отменить своё решение, из-за чего нападающий был вынужден досрочно завершить матч. Во время инцидента бразилец вёл себя крайне эмоционально и кричал на судейскую бригаду.

Сама встреча завершилась разгромной победой «Коритибы» со счётом 3:0.

