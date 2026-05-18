Инсайдер Конур назвал первую трансферную цель Моуринью в случае прихода в «Реал»

Жозе Моуринью хочет видеть Родри своим первым крупным подписанием в случае возвращения в «Реал».

Как сообщает инсайдер Экрем Конур в социальных сетях, португальский специалист настаивает на трансфере полузащитника «Манчестер Сити».

По информации источника, английский клуб уже работает над продлением контракта с хавбеком, однако окончательное решение футболиста пока остаётся неизвестным. Отмечается, что возможный трансфер Родри может обойтись «Реалу» примерно в € 60–65 млн.

В нынешнем сезоне Родри принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

