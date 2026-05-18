Моуринью рассказал, когда решится вопрос с его возможным возвращением в «Реал»

Моуринью рассказал, когда решится вопрос с его возможным возвращением в «Реал»
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью заявил, что переговоры о его возможном возвращении в мадридский «Реал» могут завершиться на текущей неделе.

«Мы не отрицаем, что интерес есть. Мне требуется время для принятия решения. Предполагаю, что всё станет ясно на этой неделе», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Ранее в СМИ сообщалось, что Моуринью вернётся в испанский клуб, переговоры были практически завершены, а объявление ожидалось по окончании сезона-2025/2026. Сам португалец заявлял, что имеет на руках выгодное предложение о продлении контракта со столичным португальским клубом.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

