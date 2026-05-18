Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он один в раздевалке». Испанский журналист раскрыл ситуацию Килиана Мбаппе в «Реале»

«Он один в раздевалке». Испанский журналист раскрыл ситуацию Килиана Мбаппе в «Реале»
Комментарии

Испанский журналист и ведущий Хосеп Педрероль, известный по проекту El Chiringuito, высказался о ситуации внутри «Реала» после победы над «Севильей» в Ла Лиге (1:0).

Испания — Примера . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 15'    

По словам Педрероля, на фоне ухода Хаби Алонсо усилились разговоры о напряжённой атмосфере в раздевалке мадридского клуба, особенно вокруг Килиана Мбаппе. «Мбаппе верил в Хаби Алонсо… а Винисиус и ещё некоторые игроки его выжили. Мне дали понять, что он один в раздевалке», — заявил журналист в подкасте после матча.

Напомним, в последнее время в прессе всё чаще стали появляться слухи о том, что у Мбаппе напряжённые отношения с партнёрами по команде. Ситуация усугубилась на фоне последней поездки нападающего в Италию, в то время как команда готовилась к матчам.

Куртуа чуть не травмировал Мбаппе на тренировке «Реала»

Материалы по теме
Болельщики «Реала» освистали Мбаппе! Но президенту Пересу досталось сильнее
Болельщики «Реала» освистали Мбаппе! Но президенту Пересу досталось сильнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android