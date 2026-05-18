Энрике досрочно покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса о поражениях в дерби

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике досрочно покинул пресс-конференцию после вопроса о поражениях красно-синих в дерби с «Парижем». Об этом сообщает издание Footmercato.

Энрике получил вопрос от журналистки: «У вас было два поражения от «Парижа» в этом сезоне, так что…» Не успела она закончить фразу, как наставник красно-синих тут же её перебил: «Ещё, ещё, большое спасибо!» После чего испанец преждевременно покинул зал, где проходила пресс-конференция.

Напомним, ранее в матче 34-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» проиграл «Парижу» со счётом 1:2. Кроме того, французский гранд уступал новичку лиги во встрече 1/16 финала Кубка Франции (0:1).

«ПСЖ» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице Лиги 1 с 76 очками в 34 матчах. «Париж» финишировал на 11-й строчке. У команды 44 набранных очка в сезоне Лиги 1.