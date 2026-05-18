«Барселона» может заменить Левандовского форвардом из чемпионата Украины за € 40 млн

Бразильский нападающий «Шахтёра» Кауан Элиас привлёк внимание ряда европейских клубов, сообщает инсайдер Экрем Конур.

По данным источника, «Шахтёр» оценивает 20-летнего нападающего примерно в € 40 млн.

Отмечается, что за игроком внимательно следят «Барселона», «Галатасарай», а также несколько других европейских клубов, рассматривающих возможность его трансфера.

Элиас может стать заменой Роберта Левандовского, который объявил об уходе из каталонского клуба в конце этого сезона.

20-летний бразилец в нынешнем сезоне провёл 36 матчей за украинский клуб, отметившись 11 голами и семью результативными передачами. Tranfermarkt оценивает игрока в € 15 млн.

