Агкацев, Дивеев и Круговой — в сборной 30-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 30-го тура Мир РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Крыльев Советов» — три футболиста. Два представителя у «Краснодара». Тренером символической сборной мы выбрали Сергея Булатова («Крылья Слветов»).
Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»)
Защитники: Кирилл Печенин («Крылья Советов»), Джемал Табидзе («Динамо» Мх), Игорь Дивеев («Зенит»), Николай Рассказов («Крылья Советов»).
Полузащитники: Артур Гомес («Динамо» М), Руслан Безруков, Максим Витюгов («Крылья Советов»), Данил Круговой (ЦСКА)
Нападающие: Вячеслав Грулёв («Пари НН»), Джон Кордоба («Краснодар»)
Главный тренер: Сергей Булатов («Крылья Советов»)