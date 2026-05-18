Два клуба АПЛ поборются за нападающего сборной Украины стоимостью € 20 млн — скаут

Английские клубы «Борнмут» и «Брентфорд» проявляют серьёзный интерес к украинскому нападающему киевского «Динамо» Матвею Пономаренко, сообщает профессиональный видеоскаут Эмир в соцсети Х.

По информации источников, скауты клубов внимательно следят за прогрессом форварда «Динамо» и в ближайшее время могут перейти к более предметным переговорам по поводу возможного трансфера.

Отмечается, что потенциальная стоимость перехода игрока оценивается примерно в € 20 млн.

В текущем сезоне Пономаренко демонстрирует высокую результативность: 14 матчей в чемпионате Украины и 12 забитых мячей. На его счету также шесть матчей за молодёжную команду «Динамо», в которых он забил восемь голов. Игрок также выступает за взрослую сборную и успел забить в отборе на чемпионат мира.

