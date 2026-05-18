Дидье Дешам высказался о Килиане Мбаппе на фоне слухов о конфликте в «Реале»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию вокруг Килиана Мбаппе на фоне появляющихся в прессе сообщений о возможной напряжённости в «Реале».

«Килиан, мы говорим о нём каждый день, хорошо это или плохо. Многие его обожают. Что касается эффективности, он остаётся Килианом, исключительным игроком, очень преданным сборной Франции. Я недавно разговаривал с ним по телефону. Он хорошо себя чувствует, он поправился, не волнуйтесь», – отметил Дешам в недавнем интервью, слова которого приводит Le10sport.com.

Напомним, в последнее время в СМИ всё чаще появляются сообщения о возможной напряжённости вокруг Мбаппе в «Реале». По информации ряда источников, разговоры усилились после того, как форвард отправился в поездку в Италию в период, когда команда находилась в процессе подготовки к матчам, что вызвало дополнительное внимание к его отношениям внутри коллектива.

