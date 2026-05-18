Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак высказался о рекорде «Зенита» по числу трофеев в истории чемпионатов России

Семак высказался о рекорде «Зенита» по числу трофеев в истории чемпионатов России
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что его клуб стал самым титулованным в истории чемпионатов России. Санкт-петербургская команда в заключительном туре МИР РПЛ обыграла «Ростов» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

«Для меня не так важно, как для вас, что «Зенит» стал самым титулованным клубом в истории чемпионатов России. Конечно, приятно внести свою лепту, крупицу достижений в копилку побед «Зенита». Но самое важное, что мы вернули титул в наш город, нашим болельщикам», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).

Материалы по теме
Юран прокомментировал чемпионство «Зенита», упомянув о влиянии Дивеева и Соболева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android