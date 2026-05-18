Семак высказался о рекорде «Зенита» по числу трофеев в истории чемпионатов России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что его клуб стал самым титулованным в истории чемпионатов России. Санкт-петербургская команда в заключительном туре МИР РПЛ обыграла «Ростов» со счётом 1:0.

«Для меня не так важно, как для вас, что «Зенит» стал самым титулованным клубом в истории чемпионатов России. Конечно, приятно внести свою лепту, крупицу достижений в копилку побед «Зенита». Но самое важное, что мы вернули титул в наш город, нашим болельщикам», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).