Президент РПЛ Алаев: Семак — легенда! Семь чемпионств за восемь лет

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о тренере «Зенита» Сергее Семаке на фоне чемпионства санкт-петербургского клуба.

«У меня не было ощущения, что в «Зените» могли бы быть изменения в тренерском штабе в случае неудачи в этом сезоне. Тренерская работа такова, что всегда всё венчает результат. Когда его нет, работодатели предпринимают какие-то действия. Что касается Сергея Богдановича, то что теперь говорить, если он в очередной раз стал выиграл чемпионство. Остаётся только его поздравить. Не хочется говорить, что было бы, потому что есть факт. Сколько раз он выиграл РПЛ за последние восемь лет? Семь. Легенда!» — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Зенит» стал чемпионом РПЛ вчера, 17 мая.

