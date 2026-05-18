«Жедсон никакой в «Спартаке», как Дуран в «Зените». Бубнов — об упущенной бронзе РПЛ

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об упущенных «Спартаком» бронзовых медалях Мир Российской Премьер-Лиги, а также прокомментировал решение главного тренера Хуана Карлоса Карседо не выпустить на поле полузащитника Эсекьеля Барко в матче 30-го тура с махачкалинским «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Ву – 90+6'

— Жедсон вообще никакой в «Спартаке», примерно такой, как Дуран в «Зените». И на такую игру важную для «Спартака» в чемпионате, и, казалось бы, ЦСКА всё для них сделал, пожалуйста, забирайте, он [Карседо] Барко не ставит в первом тайме. И вообще, выпустил он во втором тайме Барко? Надо посмотреть.

— Нет.
— Ну вот видишь. По поводу Барко, когда что-то начинают говорить, да когда Барко нет, «Спартак» со всей своей атакующей мощью никакой, он ничего реализовать не может, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» получил подарок от ЦСКА! И бездарно им воспользовался
