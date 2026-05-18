Игрок ЦСКА Козлов: не удивился, что «Краснодар» не стал чемпионом

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Данила Козлов отреагировал на развязку чемпионской гонки в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Чемпионом страны стал «Зенит», опередивший «Краснодар» на два очка в турнирной таблице. При этом «быки» лидировали в чемпионате до предпоследнего тура.

«Не было удивления, что «Краснодар» не стал чемпионом. Это футбол. В матче с «Динамо» была хорошая игра. Я в той встрече болел за «Краснодар», но, к сожалению, не повезло», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Отметим, что новое чемпионство стало 11-м в истории «Зенита». Петербуржцы стали самым титулованным клубом чемпионата России.

