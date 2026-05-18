Александр Соболев повторил знаменитое фото Месси с кубком в кровати

Пресс-служба «Зенита» опубликовала забавную фотографию, на которой форвард команды Александр Соболев запечатлён в кровати с чемпионским кубком Мир Российской Премьер-Лиги.

«Доброе утро!» — написала пресс-служба петербуржцев под фотографией.

Фото: ФК «Зенит»

Ранее подобное фото выкладывал легендарный аргентинский футболист Лионель Месси после победы на чемпионате мира.

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).

Для «Зенита» это чемпионство стало 11-м в истории. Сине-бело-голубые вышли на первое место по количеству чемпионских титулов в Российской Премьер-Лиге.

