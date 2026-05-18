Быстров — о чемпионстве «Зенита»: «Ростов» вышел максимально заряженный, чтобы себе забить

Быстров — о чемпионстве «Зенита»: «Ростов» вышел максимально заряженный, чтобы себе забить
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о фоле полузащитника «Ростова» Алексея Миронова в своей штрафной в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, после которого нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев забил единственный гол в чемпионском матче с пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

«Ростов» вышел максимально заряженный, чтобы себе забить гол. Ну вот максимально, ну как ни крути. Смотри, дровосеку сказали, например: «Помоги команде». Дровосек исполняет. Давай возьмём 29 туров чемпионата и посмотрим, сколько он таких пенальти сделал.

Ни одного. Тут что? На него ничего не давит. Человек играет в футбол, наслаждается. 44-я минута, 90-я — у меня вопросов нет. Ну заклинило это, может быть. Седьмая минута...» — сказал Быстров в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

«Зенит» стал чемпионом заслуженно
«Зенит» стал чемпионом заслуженно
