Галактионов: постоянно общаемся с руководством, «Локомотиву» нужно сделать правильные шаги

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что московскому клубу нужно заняться комплектованием состава.

«Нужны правильные шаги в комплектовании команды. Если мы вместе с руководством их проделаем… Не просто же так на протяжении 30 туров эта команда удерживала позицию в тройке призёров чемпионата. Кто-то играл лучше, кто-то хуже, но тем не менее. Если мы сделаем эти шаги, безусловно, возможен скачок ещё выше. Общение с руководством на этот счёт идёт постоянно. Есть трансферный комитет, собираются руководители», — сказал Галактионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.