Бубнов: пенальти «Зенита» левый. Я говорил, что там подстраховка будет

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о судействе в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» одолел «Ростов» (1:0). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв. Единственный мяч забил нападающий Александр Соболев с пенальти.

— Чемпионский мяч забил Александр Соболев, между прочим. С пенальти.

— С левого (смеётся).

— А почему с левого?

— Потому что там ни мяча, ничего не было. Человек бежал, руками махал. Карасёв, как обычно, не видел, а его пригласил VAR, и они там нашли, что он его ударил. Я говорил, что там подстраховка будет (смеётся). Подстраховали: «А вдруг эти в компенсированное время при счёте 0:0 дурака [пропустят] или рикошет какой-нибудь?» И всё.

Поэтому Соболева единственное достижение в «Зените» — то, что он выиграл конкуренцию с Дураном, которого отправили уже давно. Никак не пойму, почему в него так верил Семак. Потому что он его сам приглашал, думаю, из-за этого, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».