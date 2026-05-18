Игрок «Локомотива» Воробьёв — о бронзе: спасибо «Динамо» Мх, что отняли очки у «Спартака»
Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поблагодарил московское «Динамо» за ничью со «Спартаком» (0:0) в 30-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, которая позволила железнодорожникам занять третье место в итоговой таблице РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Ву – 90+6'
«Было бы более приятно выиграть в матче с ЦСКА. Но спасибо «Динамо» Махачкале ещё, что отняли очки у «Спартака», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35' 2:0 Ненахов – 57' 2:1 Сильянов – 70' 3:1 Круговой – 90+2'
«Локомотив» в заключительном туре уступил ЦСКА (1:3), но остался на третьем месте с 53 очками. «Спартак» финишировал на четвёртой строчке. В активе красно-белых 52 набранных очка.
