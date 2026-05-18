Игрок «Локомотива» Воробьёв — о бронзе: спасибо «Динамо» Мх, что отняли очки у «Спартака»

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поблагодарил московское «Динамо» за ничью со «Спартаком» (0:0) в 30-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, которая позволила железнодорожникам занять третье место в итоговой таблице РПЛ.

«Было бы более приятно выиграть в матче с ЦСКА. Но спасибо «Динамо» Махачкале ещё, что отняли очки у «Спартака», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Локомотив» в заключительном туре уступил ЦСКА (1:3), но остался на третьем месте с 53 очками. «Спартак» финишировал на четвёртой строчке. В активе красно-белых 52 набранных очка.