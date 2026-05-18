Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Воробьёв — о бронзе: спасибо «Динамо» Мх, что отняли очки у «Спартака»

Игрок «Локомотива» Воробьёв — о бронзе: спасибо «Динамо» Мх, что отняли очки у «Спартака»
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поблагодарил московское «Динамо» за ничью со «Спартаком» (0:0) в 30-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, которая позволила железнодорожникам занять третье место в итоговой таблице РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Ву – 90+6'

«Было бы более приятно выиграть в матче с ЦСКА. Но спасибо «Динамо» Махачкале ещё, что отняли очки у «Спартака», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 35'     2:0 Ненахов – 57'     2:1 Сильянов – 70'     3:1 Круговой – 90+2'    

«Локомотив» в заключительном туре уступил ЦСКА (1:3), но остался на третьем месте с 53 очками. «Спартак» финишировал на четвёртой строчке. В активе красно-белых 52 набранных очка.

Материалы по теме
«Спартак» получил подарок от ЦСКА! И бездарно им воспользовался
«Спартак» получил подарок от ЦСКА! И бездарно им воспользовался
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android