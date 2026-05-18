Франкфуртский «Айнтрахт» объявил об увольнении Альберта Риеры с поста главного тренера. Вместе с испанцем состав покидают и его ассистенты.

«Желаем всего наилучшего в будущем, как в личной, так и в профессиональной жизни!» — написала пресс-служба клуба.

Испанский специалист возглавил клуб в январе 2026 года. На данный момент команда из Франкфурта-на-Майне занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 43 очка после 32 туров. «Айнтрахт» отстаёт от зоны еврокубков на 15 очков.

Ранее Альберт Риера тренировал словенский «Целе» и выводил команду в плей-офф Лиги конференций. Интерес к наставнику проявлял московский «Спартак», но тогда красно-белых возглавил Хуан Карлос Карседо.