Состав сборной Иордании по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Сборная Иордании объявила окончательный состав на ЧМ-2026
Сборная Иордании официально объявила заявку на ЧМ-2026. В окончательный состав иорданской команды вошли 30 футболистов:

Вратари: Язид Абу Лейла, Абдулла Аль-Фахури, Нур Бани Аттие, Ахмад Джуайди.

Полевые игроки: Абдулла Насиб, Язан Аль-Араб, Хоссам Абу Аль-Дахаб, Мохаммад Абу Аль-Нади, Салим Обейд, Саад Аль-Равашде, Эхсан Хаддад, Ахмад Ассаф, Анас Бадави, Моханнад Абу Таха, Мохаммад Абу Хашиш, Мохаммад Абу Гош, Ибрагим Сааде, Амер Джамус, Низар Аль-Рашдан, Нур Аль-Равабде, Юсеф Каша, Раджаи Айед, Мохаммад Аль-Дауд, Махмуд Аль-Марди, Муса Аль-Тамари, Ибрагим Сабра, Уда Аль-Фахури, Мохаммад Абу Зрейк, Али Аль-Эззайзе и Али Олван.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

