«Это шокирует». Гурцкая поделился инсайдом о переговорах «Динамо» и ЦСКА со Шварцем

«Это шокирует». Гурцкая поделился инсайдом о переговорах «Динамо» и ЦСКА со Шварцем
Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился инсайдом об интересе московских «Динамо» и ЦСКА к немецкому главному тренеру Сандро Шварцу. Немецкий специалист возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год.

— Смотри, я не знаю, как в процентах оценить, но то, что сейчас происходит, то, что я слышу в переговорах, — где-то 60 на 40 в пользу ЦСКА, что Шварц туда перейдёт.

— Тебя это не шокирует?
— Шокирует. Реально меня шокирует. У меня такое впечатление, что две команды работают и у них какой-то есть крот, потому что это не единственный тренер, на которого выходило и «Динамо», и ЦСКА, и не в первый раз это происходит. У них это было и с Николичем, и с Личкой. Это четвёртый или пятый раз, когда они «врезаются» на рынке друг в друга.

То, что у «Динамо» появилась ещё одна сила принятия решения, замедляет весь процесс. И, соответственно, сейчас они ждут некий совет директоров, на котором будет принято решение. Потому что какие сплетни я знаю: у немца дорогой защищённый контракт. Он хочет очень защищённый контракт на три года, чтобы даже после второго года, если ты не в пятёрке, команда не могла бы расторгнуть контракт», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

