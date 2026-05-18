«Был рад». Семак — о результате матча «Динамо» — «Краснодар»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Краснодаром». Именно в этой встрече «быки» упустили чемпионский титул, проиграв «Динамо» со счётом 1:2 и пропустив вперёд себя «Зенит» в турнирной таблице.

«Матч «Краснодара» и «Динамо» я не смотрел. Никаких нервов не хватит это смотреть. По соседству дочка смотрела, она держала меня в курсе каждой секунды. Знал, что в концовке матча была ничья, а потом «Динамо» забило ещё. Были рады шансу, который предоставился», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.