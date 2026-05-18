Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Был рад». Семак — о результате матча «Динамо» — «Краснодар»

«Был рад». Семак — о результате матча «Динамо» — «Краснодар»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Краснодаром». Именно в этой встрече «быки» упустили чемпионский титул, проиграв «Динамо» со счётом 1:2 и пропустив вперёд себя «Зенит» в турнирной таблице.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Матч «Краснодара» и «Динамо» я не смотрел. Никаких нервов не хватит это смотреть. По соседству дочка смотрела, она держала меня в курсе каждой секунды. Знал, что в концовке матча была ничья, а потом «Динамо» забило ещё. Были рады шансу, который предоставился», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Семак высказался о рекорде «Зенита» по числу трофеев в истории чемпионатов России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android