«Марсель» проявляет интерес к Эдуарду Сперцяну

Французский «Марсель» заинтересован в подписании 25-летнего полузащитника и капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает Arménie Football.

По данным источника, в период летнего трансферного окна «Марсель» планирует пополнить обойму основной команды и уже рассматривает несколько вариантов усиления состава. Эдуард Сперцян находится в шорт-листе клуба.

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 41 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и оформил 18 результативных передач. Контракт футболиста с «Краснодаром» истекает в 2029 году. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.