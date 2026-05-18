Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Марсель» проявляет интерес к Эдуарду Сперцяну

«Марсель» проявляет интерес к Эдуарду Сперцяну
Комментарии

Французский «Марсель» заинтересован в подписании 25-летнего полузащитника и капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает Arménie Football.

По данным источника, в период летнего трансферного окна «Марсель» планирует пополнить обойму основной команды и уже рассматривает несколько вариантов усиления состава. Эдуард Сперцян находится в шорт-листе клуба.

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 41 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и оформил 18 результативных передач. Контракт футболиста с «Краснодаром» истекает в 2029 году. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Аршавин оценил перспективы Сперцяна заиграть в одном из европейских чемпионатов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android