«Талалаев и игроки рассчитывали на большее». Погребняк — о шестом месте «Балтики» в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк подвёл итоги сезона Мир Российской Премьер-Лиги для калининградской «Балтики». Подопечные Андрея Талалаева финишировали на шестом месте в турнирной таблице.

«Аппетит приходит во время еды. Мы вообще ждали «Балтику» в тройке, но они стали шестыми, и мы расцениваем это как неудачу. Шестые и шестые. Я спокойно к этому отношусь. Думаю, Андрей Викторович и футболисты «Балтики» рассчитывали на большее. Хороший сезон, но могло быть и лучше», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Балтика» набрала 46 очков в 30 турах. В восьми матчах на финише сезона у команды четыре ничьих и четыре поражения.