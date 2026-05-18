Валерий Овчинников выразил обеспокоенность за судьбу «Пари НН» после вылета из РПЛ

Отечественный тренер Валерий Овчинников выразил обеспокоенность за судьбу «Пари НН» после вылета из Мир Российской Премьер-Лиги. Команда заняла 15-е место по итогам сезона-2025/2026.

«Любимый город не может спать спокойно. Никто не знает, что сейчас будет происходить с командой. Город специфический, купеческий. Не дай бог отвернутся от команды. Чтобы вернуться в РПЛ, надо приложить огромные усилия. Главное — сохранить команду, костяк. Тот инцидент вратаря с болельщиками может вылиться в крупный скандал. Главное, чтобы руководители области шашку наголо не вытаскивали. Руководство клуба нужно смело гнать, а с командой думать», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

