«100 лет и 357 дней». В «Зените» назвали возраст клуба в день завоевания 11-го чемпионства

Пресс-служба «Зенита» обозначила возраст санкт-петербургского клуба в день завоевания 11-го чемпионского титула. Ранее в СМИ неоднократно возникали дискуссии о том, какой год должен считаться столетием «Зенита» — 2025-й (когда заняли второе место) или 2026-й (когда заняли первую строчку).

В «Зените» подчеркнули, что клуб добыл 11-е чемпионство в возрасте 100 лет и 357 дней. На опубликованной картинке также изображена висящая на стене голова быка («быки» — прозвище «Краснодара»).

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).

Для «Зенита» это чемпионство стало 11-м в истории. Сине-бело-голубые вышли на первое место по количеству чемпионских титулов в Российской Премьер-Лиге.