Александр Бубнов назвал лучшего игрока сезона РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим футболистом сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. «Быки» заняли второе место в итоговой таблице, набрав 66 очков.

— Представляешь, это только у нас может быть, что в команде, где есть лучший бомбардир чемпионата, есть игрок, который по системе «гол+пас» показал выдающийся результат, да? Есть лучший игрок вообще чемпионата. И эта команда, ну, единственное только, если Кубок сейчас выиграет, а эта команда не стала чемпионом.

— А кто лучший игрок чемпионата?
— Кордоба, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Кордоба забил 17 голов в РПЛ и стал лучшим бомбардиром турнира. Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян совершил 30 результативных действий в 30 турах (13 мячей и 17 голевых передач).

Сборная 30-го тура РПЛ. Герой дерби, стена «Краснодара» и новый чемпион
