Дмитрий Губерниев: Игдисамов, Гусев и Карседо должны продолжать работу со своими командами

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги сезона Мир Российской Премьер-Лиги и оценил работу главных тренеров Дмитрия Игдисамова (ЦСКА), Ролана Гусева («Динамо») и Хуана Карлоса Карседо («Спартак»).

«Всё по делу. «Зенит» — чемпион. Для «Краснодара» в последнем туре без шансов. Поздравляю «Зенит», но краснодарцы тоже огромные молодцы. Интрига держалась до последнего тура. Несмотря на поражение, «Локомотив» заслужил бронзовые медали. Не хочется думать, что это потолок для команды. Нужно делать ещё один или два шага наверх. Философия у команды правильная. Что касается ЦСКА, «Динамо» и «Спартака», то Игдисамов, Гусев и Карседо должны продолжать работу со своими командами», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Игдисамов по ходу сезона сменил в ЦСКА швейцарца Фабио Челестини. Гусев был назначен в «Динамо» после увольнения тренера сборной России Валерия Карпина. Карседо возглавил «Спартак» вместо россиянина Вадима Романова.