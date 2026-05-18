Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» может бесплатно подписать Влаховича из «Ювентуса» — Mundo Deportivo

«Арсенал» может бесплатно подписать Влаховича из «Ювентуса» — Mundo Deportivo
Комментарии

«Арсенал» проявляет интерес к 26-летнему центральному нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу, сообщает портал One Football со ссылкой на газету Mundo Deportivo.

По данным источника, канониры могут подписать Душана бесплатно, так как его контракт с итальянским клубом истекает в конце сезона-2025/2026. Ожидается, что игрок покинет «Ювентус» в летнее трансферное окно. Помимо «Арсенала», футболиста также рассматривают мадридский «Атлетико», «Милан» и «Бавария».

В текущем сезоне Влахович провёл 18 игр за «Ювентус», забил пять мячей и оформил один ассист. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Крах «Ювентуса» в борьбе за ЛЧ, финиш в Германии и Франции. Главное в еврофутболе
Крах «Ювентуса» в борьбе за ЛЧ, финиш в Германии и Франции. Главное в еврофутболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android