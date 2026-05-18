Жозе Моуринью назначен главным тренером «Реала», сделка закрыта — Фабрицио Романо

Португальский специалист Жозе Моуринью назначен главным тренером «Реала». Стороны подписали контракт до лета 2028 года, сделка полностью закрыта. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что «сливочные» выплатят нынешнему клубу Моуринью «Бенфике» компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере € 6 млн. Ранее СМИ сообщали, что тренер будет обладать правом голоса при осуществлении трансферов в «Королевском клубе».

Напомним, Жозе Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.