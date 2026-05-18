Бывший тренер «Милана» и «Марселя» возглавил сборную Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила о подписании контракта с итальянским специалистом Андреа Мальдерой. 55-летний тренер возглавил национальную команду страны. Итальянец стал первым иностранцем у руля сборной Украины в истории.

Мальдера подписал контракт на два года с опцией продления. Для тренера это будет первый опыт самостоятельной работы. Последним клубом Мальдеры остаётся «Марсель», где он входил в штаб своего соотечественника Роберто Де Дзерби. С тем же специалистом Мальдера работал в английском «Брайтоне».

Также итальянец трудился в тренерских штабах Массимилиано Аллегри, Леонардо, Филиппо Индзаги и Кларенса Зеедорфа в «Милане», а в сборной Украины входил в штаб главного тренера Андрея Шевченко с 2016 по 2021 год.