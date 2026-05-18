Овчинников: «Зенит» тактически грамотно выскочил из-за спины «Краснодара» и стал чемпионом

Отечественный тренер Валерий Овчинников подвёл итоги чемпионской гонки в Мир РПЛ. Титул завоевал «Зенит».

«Закономерно «Зенит» стал чемпионом или нет, но «Краснодар» лидировал весь сезон. Это как в гонке: один идёт впереди, другой — сзади. Тот, кто идёт вторым, постоянно имеет право стартовать. «Зенит» чисто тактически грамотно из-за спины выскочил и в последнем туре стал чемпионом. Что-то неожиданное от этих команд я не видел. Было понятно, что кто-то из них станет чемпионом. Всё зависело от того, как команды сработают в последних турах», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.