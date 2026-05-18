Юрий Сёмин рассказал, за счёт чего «Зенит» обошёл «Краснодар» в чемпионской гонке РПЛ
Известный тренер Юрий Сёмин высказался о победе «Зенита» в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Занявший второе место «Краснодар» одержал четыре победы в пяти последних матчах, уступив лишь в 29-м туре «Динамо» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32' 1:1 Тюкавин – 48' 2:1 Сергеев – 90+3'
«Две команды на протяжении всего чемпионата вели борьбу. «Зенит» выиграл чемпионство за счёт опыта и единственной ошибки «Краснодара», совершённой в матче с «Динамо». «Зенит» был хладнокровен, не было никакой паники. Они не меняли Семака, а доверили ему довести до конца», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Зенит» занял первое место с 68 очками в 30 турах. «Краснодар» завершил сезон, набрав 66 очков.
