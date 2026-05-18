Соболев обливал шампанским, Энрике примерил маску, Нино грустил. Фото чемпионства «Зенита»

17 мая в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» состоялся матч заключительного, 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Ростов» и «Зенит». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв.

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил важность чемпионства в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. В минувшем сезоне золотые медали завоевал «Краснодар». В шести предшествующих сезонах первое место занимали подопечные Семака. В заключительном туре сине-бело-голубые одолели «Ростов» (1:0).

— Чемпионство после годового перерыва, оно особенное для вас?

— Конечно, конечно. Я себя поймал на мысли перед этим матчем, что я бы все шесть предыдущих [титулов] не глядя отдал ради того, что было здесь.

— Почему, объясните?

— Всё, что было в прошлом, осталось уже в прошлом. Мне искренне хотелось, чтобы ребята, которые присоединились к нам, своим трудом заслужили быть чемпионами. Все привыкли к максимальным достижениям, к максимальному результату. И даже один год без трофея — уже немножко грустновато в городе. Сейчас будет повеселее, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

