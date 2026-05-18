Соболев из «Зенита» не вызван в сборную России, форвард был в расширенном списке

Чемпион России в составе «Зенита» Александр Соболев не получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи в мае-июне. В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

Нападающий был включён в расширенный список сборной России, но не попал в окончательную заявку. В воскресенье, 17 мая, Соболев стал автором единственного гола в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0), в котором «Зенит» оформил чемпионство.

Также в окончательный список не попали включённые в расширенную заявку защитники Руслан Литвинов из «Спартака» и Дмитрий Скопинцев из «Динамо» и вингер ЦСКА Кирилл Глебов.