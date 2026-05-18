Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев из «Зенита» не вызван в сборную России, форвард был в расширенном списке

Соболев из «Зенита» не вызван в сборную России, форвард был в расширенном списке
Комментарии

Чемпион России в составе «Зенита» Александр Соболев не получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи в мае-июне. В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 13:00 МСК
Египет
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нападающий был включён в расширенный список сборной России, но не попал в окончательную заявку. В воскресенье, 17 мая, Соболев стал автором единственного гола в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0), в котором «Зенит» оформил чемпионство.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

Также в окончательный список не попали включённые в расширенную заявку защитники Руслан Литвинов из «Спартака» и Дмитрий Скопинцев из «Динамо» и вингер ЦСКА Кирилл Глебов.

Материалы по теме
Официально
Сборная России объявила окончательный состав на товарищеские матчи в мае и июне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android