Главная Футбол Новости

Валерий Карпин объяснил невызов в сборную России Соболева и Литвинова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему нападающий «Зенита» Александр Соболев и защитник «Спартака» Руслан Литвинов не получили вызов в национальную команду на товарищеские матчи в мае-июне. Оба были в расширенном списке.

— Валерий Георгиевич, в окончательном списке всего на четыре футболиста меньше, чем в расширенном. Почему?
— Если мы говорим о полевых игроках, то в итоговом списке 28 человек. При этом нам известно о некоторых проблемах со здоровьем ряда футболистов. Неясно, доедут ли они и смогут ли принять участие в матчах. Поэтому подстраховались и назвали 28 игроков – чтобы был запас, если кого‑то не сможем использовать на этом сборе.

— Не вызваны на сбор Литвинов и Соболев, которые неплохо проявили себя в сезоне. С чем это связано?
— С тем, о чём я сказал ранее. Есть нюансы. У нас есть информация об их состоянии, поэтому решили дать им восстановиться, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

